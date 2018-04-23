"الكابيتانو" يعلن عن وريثة في الملاعب

23 أبريل 2018 - 01:29 م

أعلن "الكابيتانو" حسام غالي لاعب النادي الأهلي عن ارتداء لاعب وسط الفريق عمرو السولية القميص رقم 14 بعد اعتزاله في 11 مايو المقبل ليكون وريثه في الملاعب.

وأكد غالي في تصريحات إذاعية أن "السولية" ارتدى قميصه بالفعل خلال فترة إعارته في النصر السعودي، قبل أن يعود مرة أخرى للنادي الأهلي ليختم مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، مضيفاً: "السولية هياخد رقمي لما أعلق الحذاء".

ويستضيف النادي الأهلي المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل اعتزال قائد الأهلي، ظهر اليوم، الاثنين.