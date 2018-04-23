» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"

23 أبريل 2018 - 01:37 م

طلبت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الزواج من لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بعد فوزه أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2017- 2018، لرابطة اللاعبين المحترفين .

ونشرت سما المصري صورة مجمعة لها مع محمد صلاح معلقة على حسابه الخاص "إنستجرام" قائلة، "الناس اللي بتقول إني لو أتجوزت صلاح هيبطل كورة، وإنه هجوم وأنا محتاجة حد يكون هجوم ودفاع، صدقوني والله جوزهولي أنتم بس وهياخد أحسن لاعب في العالم مش بس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي" .

وأضافت "المصري" في منشورها، "عمري ما هكون حنان بتاعت شحاتة أبو كف، صدقوني أم مكة حبيب قلب عين أمي من جوه، هي مصر جابت غير أبو صلاح بس أتجوزه شهر واحد ده راجل قمر ومفرح مصر والعالم كله، خسارة فيا أبو صلاح يا ناس" .

وتابعت: "مبروك يامووو..مش هتيجي نتجوز باه؟".

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام.