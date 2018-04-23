سيدة تضع قدمها على عنق ابن زوجها حتى الموت

23 أبريل 2018 - 02:18 م

أقدمت ربة منزل على قتل ابن زوجها حيث وضعت قدمها على رقبته حتى الموت بسبب كثرة بكائه.

وعلى الفور انتقل المستشار إسلام الأحمداوى مدير نيابة عين شمس، لمناظرة جثة الطفل، وتم القبض على المتهمة وزوجها للتحقيق معهما.

وردت معلومات لقسم شرطة عين شمس، يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوجة الأب التى عذبت الطفل بسبب كثرة بكائه ولهوه، حيث وضعت قدمها على عنقه حتى فارق الحياة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.