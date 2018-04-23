تعرف على مدة غياب "النني" عن الملاعب

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صرح المدرب العام لمنتخب مصر محمود فايز بأنه اتصل باللاعب محمد النني نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف أرسنال الإنجليزي للاطمئنان على إصابته ومدة غيابة عن الملاعب لافتا إلى أن المسئولين عن الجهاز الطبي للنادي أكدوا لنا أنه سيغيب لمدة 3أسابيع.

وأكمل فايز في تصريحات صحفية: "الإصابة مطمئنة الحمد لله وتحدثنا مع أرسنال قبل قليل وأكدوا لنا المعلومة".

وبالتالي، تنتهي حالة القلق حول مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم حيث تأكدت سلامته وجاهزيته لبطولة الصيف المقبل.

انتصر أرسنال على وست هام برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي وشهدت المباراة مغادرة النني باكيا ومحمولا على نقالة قبل نهاية الشوط الأول لتنتاب المصريين حالة من القلق لإمكانية فقدان عنصر آخر من المنتخب للإصابة بعد أحمد الشناوي.

إلا أن منتخب مصر أكد سلامة النني الذي شارك مع منتخب مصر 60 مرة.


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