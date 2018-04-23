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"أنت تخصص فراخ" تشغل النار بين نقيب الفلاحين وبرلماني

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حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

إيمان هاني

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اندلعت مشادة كلامية بين كلٍ من حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، والنائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب بسبب تصريحات الأخير التي قال فيها: "نقيب الفلاحين مش عارف حاجة"، وذلك بسبب رفضه زيادة سعر القمح الحالي بعد التوريد.

وقال النائب السيد حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنهم تحدثوا في البرلمان بشأن تسعير القمح مع وزيري التموين والزراعة، وطالبوا بضم وزير الزراعة لـ"اللجنة القائمة على التسعير".

ومن جهته وجه نقيب الفلاحين، تساؤلا للنائب، عن سبب زيادة سعر القمح بعد التوريد بتسعة أيام، مشيرًا إلى أن السعر العالمي يتراوح بين 209 دولارات إلى 222 دولارًا.

وأضاف موجهًا حديثه للنائب: "حضرتك تخصص فراخ، والقمح بعيد عنك، أنت قلت إني معرفش حاجة، وأنت اللي تعرف كل حاجة، فقولنا ليه جاي تزود سعر القمح بعد التوريد بتسعة أيام؟!".


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