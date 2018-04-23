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تأييد إعدام المتهم بقتل نيفين لطفي

قضايا وحوادث

26 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفى
26 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفى

شيماء السيد

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إحالة أوراق قاتل "نيفين لطفي" للمفتى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، تأييد إعدام المتهم بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، في نوفمبر الماضي.

يذكر أن المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة كريم صابر عبد العاطي، المتهم بقتل نيفين لطفي، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل والسرقة وتعاطي المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات الجريمة، وتبين أن المتهم يقيم بروض الفرج، وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، ما بين سرقة، وتجارة مخدرات، وضرب، وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة، وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكني، الذي كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات.

وأضافت الداخلية أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المتهم بعد أن ارتكب جريمته، توجه إلى إحدى مصحات علاج الإدمان، وطلب احتجازه بها، بداعي العلاج في محاولة للاختباء من رجال المباحث، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه تسلل إلى مسكن المجني عليها وتسلق سور الفيلا، وكسر نافذة المطبخ، واستل سكينًا منه، ثم دخل غرفة الضحية بغرض سرقة أموال ومتعلقات شخصية غالية الثمن، غير أنها شعرت به وحاولت مقاومته، فخشى أن تفضح أمره، ووجه لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، فسقطت على الأرض جثة هامدة، وبعد أن تأكد من وفاتها، استولى على جهاز "آي باد"، و600 دولار أمريكي، و145 درهمًا إماراتيًا، وبعض المتعلقات الشخصية للقتيلة.


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