الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. تعرف على السبب

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الهيئة العامة للأرصاد

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التغييرات الجوية خلال الأيام المقبلة لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأوضح فى بيان رسمى اليوم أن عدم الاستقرار في الأحوال يبدأ من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية  والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأضاف عبد العال، أنه من المنتظر أن تصل الأمطار لحد السيول على مناطق من سيناء، فى حين تظل درجات الحرارة حول المعدل بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس وتؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.

واستكمل البيان، أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحـــل الشمالية الغربية عظمى  23 درجة مئوية وصغرى 18 درجة مئوية، وعلى السواحـــل الشمالية الشرقية عظمى 22 درجة مئوية وصغرى 16 درجة مئوية، وعلى محافظـات الوجة البحرى والقاهرة  عظمى  27 درجة مئوية . وصغرى 17 درجة مئوية، وعلى محافظات شمـال الصـعيد  عظمى  28 درجة مئوية . وصغرى 15 درجة مئوية وعلى محافظات جنوب الصعيـــد  عظمى  31 درجة مئوية . وصغرى 19 درجة مئوية، وعلى محـفظات جنـوب سـيناء عظمى  30 درجة مئوية . وصغرى 20 درجة مئوية.

وتابع البيان: "تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤلين فى المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة فى المناطق المعنية بالسيول، ويمكن الإتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي  24646721".


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