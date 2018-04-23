قراءة فى المشهد السياسى !!!

23 أبريل 2018 - 03:38 م

• لا صحة لرفض الرئيس عبدالفتاح السيسى التصديق على قرار زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء .. كل ما يقال فى هذا الشأن مجرد خزعبلات .. ياسادة هذا القرار البرلمانى لم يكن ليصدر إلا بمعرفة الرئيس وكل الأجهزة العليا فى مصر .



• فى بداية فترة رئاسة الرئيس السيسى الاولى فى عام 2014 تم اطلاق شعار " حكومة 7 الصبح " وثبت أن هذا الشعار " فنكوش " وانعكست آثار هذه الحكومة الفاشلة على تدهور وتدمير حياة الغالبية العظمى من الشعب ..السؤال : ياترى الحكومة بعد زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ها تصحى الساعة كام ؟ ولا مفيش أصلاً حكومة فى مصر ؟!!! .



• فوز فخر مصر والعرب محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى ومن قبلها بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا يعد أفضل دعاية سياسية وسياحية واعلامية لمصر .. الخلاصة أن محمد صلاح ثروة قومية أتمنى أن نتمكن من الحفاظ عليها ، وأتمنى أن يتم تكريمه داخل مصر بشكل يتناسب مع ما حققه لبلدنا من انجازات وتجاحات فى المحافل الدولية !!!!.



• وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات. ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه .. هذا القرار مستفز جداً لأن صاحب عربة الفول سوف يقوم برفع الأسعار " الطاق طاقين " على الغلابة والفقراء الذين يأكلون من عربته حتى يكون قادراً على سداد الإتاوة الحكومية.. نحن مع الحفاظ على حق الدولة ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الغلابة لأن الأغنياء لا يأكلون على عربات الفول والكبدة .. كفاية غباء ياحكومة ال ......!! .



• فى نفس هذا المكان نشرت فى 19 أبريل 2017 رسالة للرئيس السيسى قلت له فيها : " الغالبية العظمى ممن قمت بتعيينهم فى االهيئات الإعلامية لا يهمهم سوى الكراسى والمناصب والسبابيب وهؤلاء لن يطوروا الإعلام ولن يحققوا أى تغيير ايجابى نحو تطوير المنظومة الإعلامية " .. الحمد لله ثبت أن رؤيتى ثاقبة وصحيحة مائة فى المائة .



• استمرار سفر كبار المسئولين والمشاهير وآخرهم شريف اسماعيل رئيس الوزراء ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لإجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية فى الخارج يؤكد أن الطب فى مصر " لسه بعافية شويتين " !!! .



• السبب الرئيسى فى فشل الإعلام الحكومى و " الموازى " أن العاملين فيه لا يهمهم سوى رضا الرئيس والأجهزة العليا فى البلد أما الشعب فلا مكان له على أجندة الإهتمامات .



• التغييرات فى المناصب داخل مصر ما تزال تتم وفقا لمبدأ التصعيد للاكثر تطبيلا وليس للأكثر كفاءة , ولذلك أقول لهؤلاء ال ..........( على قد تطبيلك لأسيادك يتم تظبيط جنابك !!! ) .



• يحدث فى مصر .. معاش الموظف الذى يعمل فى الحكومة أكثر من 35 سنة 1200 جنيه والوزير الذى من الممكن أن يعمل فى منصبه لمدة أشهر قليلة اذا تم تغييره يتقاضى معاشا شهرياً 33 ألف جنيه .. الرحمة حلوة يا .............!!!!.



• مرتب الوزير والمحافظ أصبح 42 الف بعد خصم الضرائب ومعاش كل منهم 33 الف جنيه شهريا .. الله يرحم من قال " ده احنا فقرا اووووى " !!!!!!! .



• العام الماضى .. الحكومة رفعت مخصصات مجلس النواب ورواتب الأعضاء .. ومنذ أيام وافق مجلس النواب على زيادة مرتبات الوزراء .. ده العادى فى مصر ولا عزاء للغلابة !!!! .



• الشهادة لله .. الحكومة الحالية قمة الكرم مع الأمنجية والمطبلاتية وقمة " النتانة " مع الشعب الغلبان !!! .

