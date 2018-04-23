» القبض علي عصابة "عطيات" بشبرا

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شبرا

النصب على المواطنين

ألقت مباحث قسم شرطة شبرا بالقاهرة، القبض علي ثلاث سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على 65 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.

كان قسم شرطة شبرا قد تلقي بلاغًا ضد كل من: «هبة.س.ع» 28 سنة - ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم، و«شهد.ش.م»، 37 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، و"عطيات.ش.م"، 41 سنة - ربة منزل، مقيمة بذات العنوان "شقيقة الثانية"، لقيامهن بالنصب والاحتيال .

قام المشكو فى حقهن بالاتفاق مع المبلغين على اقتراض كل منهم مبالغ مالية تتراوح من (5000 جنيه إلى 10000 جنيه) على أن يقوم المبلغون بتسليم قيمة القروض للمشكو فى حقهن مقابل فوائد شهرية قدرها (100 جنيه عن كل 1000 جنيه)، وبلغت إجمالى المبالغ المستولى عليها (705500 جنيه) إلا أن المشكو فى حقهن أخللن بالاتفاق وتهربن من دفع الفوائد أو رد أصل المبلغ.

 بإجراء التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهن تم ضبطهن.

وبمواجهتهن بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغين أيدوهن واعترفن بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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