مصر تدعو السودان لاستئناف التعاون التجاري المشترك

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مصر

السودان

التعاون التجاري

 وجه وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، دعوة إلى وزير التجارة السوداني، حاتم السر، لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، لبحث التعاون التجاري ومعالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين.

وقال أسامة شلتوت سفير مصر لدى الخرطوم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إنه التقى بوزير التجارة السوداني، أمس الأحد، ونقل له دعوة الوزير طارق قابيل، وبحث معه العلاقات التجارية بين البلدين وآفاق تطويرها، على ضوء ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس السوداني الأخيرة للقاهرة.

وأضاف أن الوزير السوداني أعرب عن ارتياحه إزاء نتائج اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني الذي عقد مؤخرا بالقاهرة.

وقال الوزير، إن القطاع الخاص يشكل بعداً استراتيجياً للحكومة في دفع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وقيادة مسارات نوعية لتلك العلاقات.

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