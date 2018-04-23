» المرض يدفع عامل إلي ذبح نفسه

23 أبريل 2018 - 04:30 م

شهدت منطقة الجيزة اليوم واقعة انتحار غريبة من نوعها، حيث أقدم شاب ويدعي "كارم" يعاني من آلام التهاب الغضروف بالظهر، والتي تسببت في انقطاعه عن العمل لمدة شهرين، فأقدم علي ذبح نفسه وقطع شرايين يده بشفرات موس حلاقة.

تلقى العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بانتحار شخص داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقل المقدم هشام بهجت، وكيل الفرقة، وعثر على جثة "كارم.م"، 33 سنة، مندوب بشركة بريد، مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفة نومه، وبها جرح قطعي غائر بالرسخ، وقطع شرايين اليد اليمنى، وجرح ذبحي بالرقبة، كما عُثر على 4 شفرات موس ملقاة على الأرض.

دلت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، إلى أن المتوفى كان يقيم مع والده صاحب الـ64 سنة، وأنه مصاب بالتهاب غضروفي بالظهر، وتردد على العديد من الأطباء للعلاج دون جدوى، ليصاب بأزمة نفسية، أقدم على أثرها على الانتحار في وقت سابق، وارتكابه أفعالاً تضره والغير، على حد سواء.

وعن يوم الواقعة، فوجئ والده عقب عودته من عمله بانتحار نجله مستخدمًا شفرات الموس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.