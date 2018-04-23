إسرائيل تقصف سوريا بعد سقوط قذيفة في الجولان

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إسرائيل

سوريا

قصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف مناطق تابعة لسيطرة النظام السوري، ردًا على سقوط قذيفة هاون في منطقة الجولان المحتلة بعد إطلاقها من الأراضي السورية.

وقال الناطق باسم جيش إسرائيل، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، عبر "تويتر"، "سقطت في وقت سابق من اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني شمال هضبة الجولان، ردًّا على ذلك قصف جيش الدفاع مدفعًا واحدًا في المنطقة التي أطلقت منها النيران".

وتابع أدرعي، "يعتبر جيش النظام السوري مسؤولا عما يدور داخل أراضيه، ولن نتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها"، حسب قوله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر بكثافة في منطقة هضبة الجولان.

ودعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى إعادة قوة مراقبة فض الاشتباك الدولية "أوندوف" في هضبة الجولان إلى المواقع، التي تركتها في سوريا بسبب الحرب الأهلية.

 وبحسب القناة الإسرائيلية الحادية عشرة مساء يوم الأربعاء 14 مارس، أن سبب طلب إسرائيل اهو استعادة قوات النظام السوري السيطرة على مناطق قرب الحدود المشتركة وتغير الوضع القائم.

وردت القوات الدولية "أوندوف" بأن القوة ستعود إلى سوريا حينما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

وأضافت القناة، أنه يوجد موقع لقوة المراقبة الدولية على بعد عشرات الأمتار من الحدود مع سوريا، إلا أنها ترفض إرسال أفراد إليه على الرغم من الوعود بتوفير الحماية لهم عند الضرورة.

وستقدم "أوندوف" الأسبوع المقبل تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول انتشار قواتها، علما بأن معظم أفرادها متواجدون في إسرائيل، حيث ينصب عملهم على إعداد تقارير بشان نشاطات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع سوريا عند هضبة الجولان.


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