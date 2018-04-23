«عبدالعال» يواجه «تزويغ» النواب بهذا القرار

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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيضطر لتحديد إقامة أعضاء البرلمان بالقاعة الرئيسية لضمان حضورهم الجلسة العامة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، للنواب: "هعمل تحديد إقامة في القاعة وعدم التحرك لمدة زمنية معينة، خلاص بعد تفعيل البصمة نحدد إقامتكم".

واعترض النواب ضاحكين، ورد "عبدالعال"، بقوله: "إحنا استخدمنا معاكوا كل الوسائل، عندكوا وسيلة تانية قولوا".

وكانت الجلسات العامة السابقة، شهدت حالة من الغضب لدى "عبدالعال"، بسبب غياب النواب و"تزويغ" بعضهم، الأمر الذي عطل تمرير عدد من المشروعات أكثر من مرة.


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