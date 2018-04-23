» "نهي" تنصب علي 6 أشخاص في 10 ملايين جنيه

23 أبريل 2018 - 05:00 م

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مديرة مصنع ملابس بأكتوبر، لاتهامها بالنصب على 6 أشخاص، وحصولها منهم على 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة.







توصلت التحريات التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المتهمة "نهى.ع"، 37 سنة، هاربة من حكم قضائي بقضية إيصال أمانة، وأنها حصلت على ذلك المبلغ من الشاكين نظير حصولهم على أرباح بنسبة 15% كل 3 أشهر، وانتظمت لمدة 6 أشهر قبل أن تنقطع عن سدادها بحجة تعثر المشروع.





تمكنت مأمورية بقيادة العميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط المتهمة أثناء ترددها على إحدى الكافيتريات بأكتوبر، وأقرت بصحة التحريات والحكم الصادر ضدها.





حُرر محضر أحاله اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.







