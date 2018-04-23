  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
اللواء الراحل عمر سليمان

«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

شركة "كريم"

اختراق حسابات عملاء «كريم»

قطار - أرشيفية

هروب سائق قطار الصعيد لهذا السبب

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

إسرائيل تقصف سوريا

إسرائيل تقصف سوريا بعد سقوط قذيفة في الجولان

السيسي والبشير

مصر تدعو السودان لاستئناف التعاون التجاري المشترك

هيومن رايتس ووتش

«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

سما المصري ومحمد صلاح

سما المصري:جوزوني«صلاح» وهيكون أفضل لاعب في العالم

اغتصاب

اغتصاب ممثلة تحت تهديد السلاح

"نهي" تنصب علي 6 أشخاص في 10 ملايين جنيه

قضايا وحوادث

إحباط تهريب نقود مصرية بحوزة راكبة بمطار القاهرة
إحباط تهريب نقود مصرية بحوزة راكبة بمطار القاهرة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم

#

أكثر من 10 ملايين مدمن في مصر

#

إصابة 3 في حادث تصادم على طريق «مصر إسكندرية الزراعي»

#

مقتل 10 أشخاص بهجوم لبوكو حرام في نيجيريا

الاجهزة الامنية

القبض على سيدة

النصب على المواطنين

10 مليون جنية

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مديرة مصنع ملابس بأكتوبر، لاتهامها بالنصب على 6 أشخاص، وحصولها منهم على 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة. 
توصلت التحريات التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المتهمة "نهى.ع"، 37 سنة، هاربة من حكم قضائي بقضية إيصال أمانة، وأنها حصلت على ذلك المبلغ من الشاكين نظير حصولهم على أرباح بنسبة 15% كل 3 أشهر، وانتظمت لمدة 6 أشهر قبل أن تنقطع عن سدادها بحجة تعثر المشروع.
 تمكنت مأمورية بقيادة العميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط المتهمة أثناء ترددها على إحدى الكافيتريات بأكتوبر، وأقرت بصحة التحريات والحكم الصادر ضدها. 
حُرر محضر أحاله اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» اغتصاب ممثلة تحت تهديد السلاح
» توريد محصول القمح فساد وخراب ديار
» محمد صلاح.. درس لوطن نائم
» انقلاب سيارة محملة بـ"الغاز" بطريق مصر إسكندرية
» شيكابالا مهنئًا «صلاح»: أسطورتنا
» "نهي" تنصب علي 6 أشخاص في 10 ملايين جنيه
» المرض يدفع عامل إلي ذبح نفسه
» المؤبد لعاطل ذبح زوجته
» بالفيديو.. حساب المونديال يوجه رسالة لـ"صلاح"
» تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى قسم شرطة ديرمواس
» القبض علي عصابة "عطيات" بشبرا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين