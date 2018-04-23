رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

23 أبريل 2018 - 05:02 م

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية قرارا باستبعاد 3 من العاملين بمدرسة نبروه للتعليم الأساسي من بينهم وكيلة المدرسة ومدرسين اثنين بعد عرض مشهد رفع المصاحف في حفل للمدرسة من بين أنشطتها.

وكانت المدرسة شهدت حفلا نظمته وكيلة المدرسة "دعاء. ع"، تضمن مشهدا لرفع الطلاب للمصاحف ضمن فاعليات العرض وعلى الفور تم إحالة المسئولين للتحقيق بإدارة الشئون القانونية.

وأكد مدير إدارة نبروه التعليمية سامح العشري إحالة الواقعة للتحقيق واستبعاد وكيلة المدرسة بعد أن أقرت بتظيمها للحفل ومسئوليتها الكاملة عن الحفل من بين أنشطة المدرسة المعتاد إقامتها.

وبدأ التحقيق مع مدير المدرسة والوكيل ومدرسين اثنين، انتهى بقرار استبعاد الوكيلة ومدرسين لحين الانتهاء من التحقيقات.