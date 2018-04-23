هروب سائق قطار الصعيد لهذا السبب

23 أبريل 2018 - 05:04 م

تمكن سائق قطار درجة "vib " رقم 934 القادم من الإسكندرية والمتوجه إلى أسوان، من الهرب من كابينة قيادة القطار، طالبًا الاستغاثة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك عقب قيام القطار الذي يقوده بدهس شقيقين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد مصرع حسين أيمن شوقي، وشقيقه شوقي، وذلك في حادث دهس قطار vib رقم 934 القادم من الإسكندرية والمتوجه إلى أسوان، لدراجة بخارية كانوا يستقلونها بالقرب من قرية عزبة الألفي التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.

وفي سياق متصل توقفت حركة قطارات السكة الحديد، جراء الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.