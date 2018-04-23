«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

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اللواء الراحل عمر سليمان
اللواء الراحل عمر سليمان

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عمر سليمان

محمد صبحي

الصهاينة

فارس بلا جواد

قال الممثل محمد صبحي، إنه اضطر لحذف 40 مشهدا من مسلسل فارس بلا جواد، الذي تحدث عن الحراك الصهيوني في الوطن العربي، وذلك بعدما تدخل الراحل اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة وقتها.

وأضاف صبحي أن إسرائيل طلبت حذف 147 مشهدا من المسلسل، لكن تدخل سليمان حسم الأمر بحذف 40 مشهدا فقط رغم تحفظي.

وقال إنه سعيد بالعودة للسويس مرة أخرى بعد غياب 22 سنة منذ آخر عرض مسرحي عرضه على مسرح إسماعيل ياسين وهو "تخاريف".

وأكد أنه وكل أبناء جيله يثمنون دور مدن القناة التاريخي خاصة في الفترة من حرب الاستنزاف وحتى أكتوبر 1973.

وطالب صبحي، الشباب بالحمية والغيرة على بلادهم، وفي نفس الوقت هذا لا يتعارض مع طموحهم لتطوير البلد ونقد السلبيات، كما طالب الشباب أن يكون طموحا حتى لو عمل ماسح أحذية، مشيرا أن أغلبية الشباب تفكر أن تعمل دون وجود أي طموح بداخهم نحو المستقبل.


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