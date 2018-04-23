سما المصري:جوزوني«صلاح» وهيكون أفضل لاعب في العالم

23 أبريل 2018 - 05:38 م

علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على فوز لاعب منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت "المصري"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مبروك يا مو، مش هتيجي نتجوز بقى"، وسط هجوم متابعيها على طلبها.

وردت الفنانة الاستعراضية على الانتقادات، بمنشور جديد، موضحة: " الناس اللي بتقول اني لو اتجوزت صلاح هيبطل كوره وانه هجوم وانا محتاجه حد يكون هجوم ودفاع.....صدقوني والله جوزهولي انتوا بس وهياخد احسن لاعب في العالم مش بس احسن لاعب في الدوري الانجليزي......عمري ماهكون حنان بتاعت شحاته ابو كف صدقوني ....ابو مكه حبيب قلب عين امي من جوه...هي مصر جابت غير ابو صلاح بس اتجوزه شهر واحد...دا راجل قمرررررر ومفرح مصر والعالم كله...خساره فيا ابو صلاح ياناس؟؟. .اللي هيقل أدبه في التعليقات هاعمل للي جابوه بلوك عشان بترجعوا تعيطوا....ابو صلاح حبيبي وانا حره فيه".

وحصد اللاعب محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم الـ"بريميرليج" للموسم الحالى 2017-2018، بعد تنافسه مع خمسة لاعبين آخرين، وهم ثلاثي فريق مانشستر سيتى، كيفين دى بروين وليروى سانى ودافيد سيلفا، الذين أسهموا في تتويج السيتي ببطولة الدوري، بالإضافة إلى هاري كين مهاجم توتنهام، وضمت القائمة حارس مرمى مانشستر يونايتد، دايفيد دا خيا.