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لـ 22 يوليو

تأجيل محاكمة متهم بذبح زوجته وطفلتيه بسبب"الفلاتين"

قضايا وحوادث

ذبح
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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جنايات القاهرة

تاجيل محاكمة متهم

الفلانتين

ذبح زوجته وطفلتية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، تأجيل محاكمة "رمضان.أ" سائق والمتهم بذبح زوجته وطفلتيه "بسملة" و"فرحة" داخل مسكنهم بالبساتين، لجلسة 22 يوليو لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى محمود مصطفى وخالد عبد الغفار.

وأسندت النيابة للمتهم"رمضان .أ"، فى القضية رقم 6896 جنايات البساتين لسنة 2016 المقيدة برقم 737 لسنة 2016 جنايات جنوب القاهرة لسنة 2016  تهمة قتل زوجته"أسماء .أ" وابنتيه "بسملة وفرحة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن انهال على زوجته طعنًا بمطواة فى بطنها وذبحها قاصدًا إزهاق روحها، ثم ظفر بصغيرتيه بسملة 3 سنوات، وفرحة 4 سنوات وذبحهما بنفس المطواة.

 وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت سائقًا للجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه ذبحاً بسبب هدية "الفلانتين".

واعترف المتهم، بأن خلافات بينه وزوجته تطورت إلى مشاجرة دفعته إلى قتلها، مضيفًا "زوجتى تسببت فى حبسى مرتين، بعد تحريرها محاضر فى قسم الشرطة تتهمه فيها بالتعدى عليها بالضرب، بسبب الخلافات بينهما، وهو ما تسبب فى وصول الأمر إلى أقصى درجات عدم التحمل".

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه أثناء تواجده بمسكنه وقعت مشادة بينه وزوجته بسبب هدية "الفلاتين"، الأمر الذى لم يتحمله وقرر التخلص منها بعدما تسببت فى حبسه أكثر من مرة وسدد الطعنات لها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم: "كانت مخليه حياتى جحيم، وكل شوية نكد وخناقات، وأول لما حصل بينا خلاف قتلتها، وبعد ما قتلتها لقيت العيال فى وشى قولت أنا كده كده هدخل السجن ومش هيلاقوا حد يربيهم روحت قتلتهم هما كمان، وحسبى الله ونعم الوكيل فيها هى اللى وصلتنى لكده".


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