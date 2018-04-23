"الخارجية" تهاجم "اليونسكو" لاعتزامها تكريم "شوكان"

23 أبريل 2018 - 05:52 م

وجهت الخارجية المصرية، انتقاداً لاذعاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، على خلفية ما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنها "أحيطت به علماً من اعتزام المنظمة منح المصور الصحفي محمود أبوزيد، الشهير بشوكان، جائزة دولية لحرية الصحافة".



وأعرب أبو زيد، عما وصفه بـ"الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية".



وشوكان متهم مع أكثر من 700 شخص، محبوس منذ عام 2013، على ذمة التحقيقات والمحاكمة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يصدر بحقه أى حكم بالإدانة.



وقال متحدث الخارجية، إن مصر كلفت "مندوبها الدائم لدي اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفًا كاملاً حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى شوكان".

ووصف المتحدث باسم الخارجية -القضية التي لا تزال أمام محكمة جنايات القاهرة- "بأنها ذات طابع جنائي بحت، وليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض"، وزاد متحدثًا عن القضية "أنها لا تمت بصلة بممارسته مهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أي صحفي حر وشريف يحترم مهنته".



واتهم متحدث الخارجية، جهات لم يسمها ووصفها بأنها منظمات غير حكومية من بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان، بدعم ترشيح شوكان للجائرة.



ومن المقرر، أن تعلن اليونسكو جائزتها لحرية الصحافة في 3 مايو المقبل، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة.



