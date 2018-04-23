«الشريف»: «شوكان» يستحق جائزة اليونسكو عن جدارة

23 أبريل 2018 - 05:57 م

هنأ خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بشوكان بفوزه بجائزة منظمة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة .

وقال الشريف أن شوكان يستحق الجائزة عن جدارة فقد خاطر بحياته من أجل رصد ونقل حقيقة مايجري في فض اعتصام رابعة العدوية ..وقد جاءت الجائزة من أكبر مؤسسة ثقافية في العالم لتؤكد أن الصحافة ليس جريمة

وطالب الشريف السلطات بالافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين ورد الاعتبار للصحافة المصرية..مؤكدا أن مصر رائدة الصحافة والإعلام في العالم العربي فلا يعقل أن تتضآل فيها الحريات الصحفية بشكل لم يسبق له مثيل.