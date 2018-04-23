» «جودة التعليم»: اعتماد «الفنى» بـ 20 دولة لوضع المعايير المصرية

23 أبريل 2018 - 06:00 م

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن تطوير معايير التعليم الفني قائمة علي مرتكزات أولها مواكبة التطوير التكنولوجي والمعايير الدولية للتعليم الفني ومهارات ريادة الأعمال والابتكار ومهارات التوظيف، وتعزيز اللامركزية وربط التعليم الفني بسوق العمل .





و أضافت "عيد" خلال كلمتها بالمؤتمر الدولى الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي عقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان (ضمان جودة التعليم: تأملات.. آفاق .. تطلعات)، ويأتي في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لتطوير التعليم،:أن تمت دراسة معايير اعتماد التعليم الفني ب 20 دولة حول العالم وتمت دراسة احتياجات الصناعة وسوق العمل من خريجي التعليم الفني في مصر والحصول علي رجع الصدى من الخبراء و المراجعين الخارجيين التي تم جمعها من المدارس التي تم زيارتها.





وتابعت أن هناك ملامح معايير عالمية تمت إضافتها وترتبط مباشرة باحتياجات الصناعة وهي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتيسير الانتقال السوق العمل والقيادة والحوكمة وادارة الموارد المادية والبشرية والتقنية والاتساق مع سوق العمل وأهمها ربط التدريب باحتياجات سوق العمل توفير معلومات للطلاب عن فرص العمل.





وأعلنت الانتهاء من إعداد الإطار القومي للمؤهلات، وهو في مجلس النواب وننتظر إعلانه وسوف يوصف كل مرحلة تعليمية ويضع منهجًا لكل تخصص ويفتح المسار أمام طلاب التعليم الفني للدارسة حتي الدكتوراه والدخول والخروج إلي سوق العمل واستكمال الدراسة في اي وقت.







