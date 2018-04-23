«الغندور»: لابد من القضاء علي ازدواجية الإنفاق بالتعليم الفني

23 أبريل 2018 - 06:05 م

قال الدكتور إيهاب الغندور مدير صندوق تطوير التعليم، يجب أن يكون لدينا خطة واضحة للشراكة بين الصناعة والتعليم الفني، بالاحتذاء بتجربة المانيا التي يمول القطاع الخاص بها 80% من التعليم الفني، وتتحكم في تحديد التخصصات المطلوبة، ولدينا نماذج جيدة في مصر في الصناعة عملت شراكة جيدة مع التعليم الفني.





وأضاف الغندور خلال جلسة تطوير التعليم الفني بالمؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم، لابد من وضع خطة تقضي علي تفشي ازدواجية المشروعات وازدواجية الإنفاق في التعليم الفني، وأن تكون التخصصات مبنية علي سوق العمل، هناك تخصصات من عشرات السنين لم يتم تطويرها لذا يجب أن نقوم بدراسة جيدة لسوق العمل لمعرفة التخصصات الجديدة وإعادة عمل هذه الدراسة كل خمس سنوات لكشف تخصصات جديدة بسوق العمل أولاً بأول.





وتابع، أن هذه الدراسة سوف تشجع القطاع الخاص لتمويل التخصصات، لأنه هو المستفيد، كما تساعد في الاستفادة القصوي من التمويل وأن يذهب في الطريق الصحيح وتتناول هذه الخطة القضاء علي البطالة الحالية بإعادة تدريب الخريجيين علي التخصصات الجديدة المطلوبة بسوق العمل وتعديل مهارتهم وفقًا للاحتياجات الجديدة.





وطالب مدير صندوق تطوير التعليم، باستدامة تشريعية للتعليم الفني من خلال فتح مسار مواز للتعليم العالي لجذب الطلاب المقدمين علي التعليم الفني ولذا يجب التوسع في الكليات التكنولوجية وهذا ما بدأته وزارة التعليم العالي بداية من سبع جامعات وهذا يعد إنجازًا كبيرًا لتوفير درجات للبكالوريوس لخريجي التعليم الفني.

