«جودة التعليم»: لن نعتمد أى مدرسة طلابها لا يجيدون القراءة والكتابة

23 أبريل 2018 - 06:14 م

أعلن الدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعى، تغيير ووضع معايير جديدة للاعتماد والجودة لمراحل التعليم، ومن أبرز المعايير الجديدة للاعتماد ترسيخ فكرة الهوية المصرية لدى الطلاب والعاملين.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال جلسة التعليم قبل الجامعى بالمؤتمر الدولى الخامس لجودة التعليم والاعتماد، أن وضع المعايير تم وفق تحديد الوضع الراهن والتحديات، موضحًا، تم استخدام النظم التربوى الذى يحدد المدخلات والمخرجات لعملية التعلم وليس المقومات فقط، لافتًا إلى أنه ضمن المعايير توظيف الأنشطة فى خدمة المتعلم وأيضًا تنمية مهارات العمل التعاونى والجماعى لدى المتعلم وتعزيز حقوق وحماية الطفل والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين.





وأشار نائب مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى أنه فى مرحلة رياض الأطفال تم التركيز على عدة معايير منها تأهيل الطفل لعملية التعلم وإكساب الطفل المهارات والقيم المطلوبة، وفى المرحلة الابتدائية تم التركيز على معايير الخاصة بتوفير بيئة مدرسية داعمة للمتعلم والتركيز على المهارات الخاصة بالقرائية، قائلاً: "مش هنعتمد أى مدرسة الطلاب فيها مش بيعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا".



وفى المرحلة الإعدادية، قال الدكتور علاء عبد الغفار، إنه لا بد من توفير المعامل المجهزة لتحقيق نواتج التعلم وإكساب المتعلم مهارة ريادة الأعمال وممارسة الأنشطة وإكسابه ثقافة المواطنة والقيم الجوهرية.





وأكد نائب مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعى، على أنه تم بناء المعايير الجديدة للجودة والاعتماد على ضوابط 36 دولة وتم عقد 75 ورشة عمل شارك فيها المتخصصين من طلاب وأولياء أمور وتربويين، مؤكدًا أن المعايير تتفق ورؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.

