فرحة في مواقع التواصل الاجتماعي عقب فوز "محمد صلاح"

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أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد بفوز نجم الكرة المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، وذلك خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الذى أقيم أمس بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وانهالت مئات التعليقات المهنئة لنجم الكرة، كما نشر المستخدمون بكثرة على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام" صور النجم المصري مصحوبة بالتعليقات التي تثني على موهبته، ووصفوا "صلاح" بأنه أصبح صانع ابتسامة المصريين والعرب بنجاحاته الكروية المتتالية، مشيرين إلى أنه أول مصري يفوز بهذه الجائزة وثاني عربي بعد الجزائري رياض محرز عام 2016.

وأكد الرواد، أنه استحق الجائزة عن جدارة بعد أن قدم أداءً مميزاً مع فريقه ليفربول على مدار الموسم وأنه قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2008، ودشن الرواد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج (#الاسطوره_محمد_صلاح) والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولاً على الموقع، كما غرد الرواد عبر هاشتاج (#الدوري_الانجليزي) والذي احتل المرتبة الثامنة فى قائمة الأعلى تداولاً، وجاءت عبارات (يابو صلاح) و(هاري كين) و(مانشستر سيتي) و(اللاعبين المحترفين) ضمن أكثر العبارات استخداماً بين الرواد.
 واحتفى المستخدمون بتفوق "صلاح" في التصويت على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ولاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ونشروا العديد من التعليقات الساخرة التي تعلق على هذا الأمر.
 وشارك الرواد، التغريدة التي كتبها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" والتي جاء فيها: "نقدم لكم، الفائز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى موسم 2017/2018، مبروك لفخر مصر والعرب"، وأكد الرواد أن "محمد صلاح" هو بالفعل فخر مصر والعرب وعبر قطاع كبير منهم عن رغبتهم في أن يقود "صلاح" منتخب مصر لتحقيق الانتصارات وتقديم أداء مشرف خلال مباريات كأس العالم.    

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