«الديهي»: محمد صلاح نقي وغير مُسيس

23 أبريل 2018 - 07:18 م

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته البالغة بعد فوز اللاعب محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي للموسم الحالي، قائلاً: "محمد صلاح معبود ومعشوق الجماهير الأوروبية والبريطانية".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، إن اللاعب محمد صلاح نقي ومتواضع وغير ملوث أو مسيس، مشيرًا إلى أن صلاح ليس مجرد لاعب كورة، ولكنه نموذج حقيقي للشباب المصري.

وتابع "الديهي": "بقول للشباب اللي عاوز ينجح الطريق مفتوح، وخدوا محمد صلاح قدوة ليكم"، لافتًا إلى أن قصة نجاح صلاح مفرحة وتدعو للبهجة.