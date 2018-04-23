» "فران" يسرق أعضاء بشرية من مواطنين بعد تخديرهم

مصطفى صابر
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال السيد رجب الرفاعي وعضوية كل من المستشار أيمن محمد طيطة والمستشار مصطفي الحميلي أمين سر الدائرة الشحات فرج، بالسجن المؤبد علي المتهم م . س . ف لاتجارة بالأعضاء البشرية .
ترجع أحداث القضية رقم 3035 لسنة 2017 جنايات قسم المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قيام المدعو م . س . ف يعمل فرانًا بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمنطقة المنتزه.
وكشفت التحريات، التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول ، أن المتهم قام باستقطاب المجني عليهم م . م ن و ا . ا . ي بطريقة التخدير والخطف لسرقة أعضائهم لبيعها لآخرين وبعد اكتشافهم عملية سرقة أعضائهم حاول المتهم دفع مبالغ مالية للمجني عليهم .
وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات وتم إلقاء القبض على المتهم وعرض علي النيابة العامة التى أحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالمؤبد علي المتهم .
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