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شرط جديد لزواج السعوديات من أجانب

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زواج

السعوديات

وضعت وزارة الداخلية السعودية شرطًا جديدًا لزواج السعوديات من أجانب.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن مصادرها، أن الشرط تضمن ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية التي ترغب بالزواج من أجنبي 50 عامًا وألا يزيد الفارق بينها وبين الخاطب على 15 عامًا.

ووفقا للصحيفة، ذكرت المصادر، أن هذا الشرط سيُضاف على الضوابط التي أقرتها الجهات المختصة في وقت سابق بشأن زواج السعوديات من أجانب التي تضمنت وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير مسكن مناسب.

وتضمنت كذلك أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقرارًا خطيًا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.



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