الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات

23 أبريل 2018 - 08:08 م

سيطر الجيش الصومالي اليوم الاثنين، على مركز تدريب كانت تديره الإمارات بالعاصمة مقديشو، قبل أن تنهي برنامجها التدريبي.

قال جنود وسكان إن جنودا من الجيش الصومالي تبادلوا إطلاق النار في العاصمة مقديشو يوم الاثنين مع محاولة مجموعة منهم اقتحام مركز تدريب كانت تديره الإمارات قبل أن تنهي برنامج تدريب هناك.

وكانت الإمارات قد دربت مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي لمحاربة ما أسموه بالإسلاميين المتشددين وتأمين البلاد من أجل الحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

وأنهت الإمارات برنامجها التدريبي في الصومال هذا الشهر ردا على مصادرة قوات الأمن الصومالية ملايين الدولارات واحتجازها طائرة إماراتية لفترة وجيزة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن حرس القصر الرئاسي أمّن القاعدة بعد إطلاق نار متقطع استمر 90 دقيقة.

وقال الجنرال عبد الولي جامع غورد قائد الجيش الوطني الصومالي إن القوات اعتقلت بعض الجنود الذين كانوا وراء محاولة الاستيلاء على معدات ومركبات عسكرية من المنشأة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن غورد قوله "العناصر المقبوض عليهم بيد القوات المسلحة وإنهم سينالون جزاء فعلتهم".

وأوضح جندي تلقى التدريب الإماراتي ويدعى عبد الرحمن عبد الله أن بعض الجنود الذين تلقوا التدريب فروا، قائلًا: "قفز أكثر زملائي من فوق الجدار وفروا ومعهم أسلحتهم. ترك آخرون أسلحتهم وهربوا لذا اضطررت (للفرار) أيضا"، وفق وكالة "رويترز".

وقال سكان في المنطقة إنهم رأوا جنودا دربتهم الإمارات وهم يتخلصون من زيهم العسكري ويفرون من المنشأة في عربات صغيرة تسير على ثلاث عجلات ومعهم أسلحتهم.