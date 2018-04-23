ربة منزل تقتل رضيعًا بسبب بكائه

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ربة منزل

عين شمس

قتل طفل

البكاء

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة، واقعة محزنة حيث أقدمت ربة منزل علي قتل طفل خنقاً دون تردد بسبب بكائه.

علي الفور انتقل المستشار إسلام الأحمداوي، مدير نيابة عين شمس، لمناظرة جثة الطفل، وتم القبض على المتهمة وزوجها للتحقيق معهما.

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب التي عذبت الطفل بسبب كثرة بكائه ولهوه، حيث وضعت قدمها على عنقه حتى فارق الحياة.


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