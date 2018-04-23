» مقتل اثنين في حادث دهس بكندا

23 أبريل 2018 - 08:43 م

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، مصرع اثنين وإصابة آخرون إثر اصطدام شاحنة بالمشاة في تورونتو.

وأعلنت الشرطة فى تغريدة أن الحادث لم يعرف بعد ما إذا كان متعمدا أم مجرد حادث سير.

وأفاد مركز عمليات شرطة تورونتو، بأن شاحنة بيضاء صدمت عددا من المارة في شارع يونج بمنطقة فينش".

وأضاف المركز، أنه إلى الآن لم يتحدد مدى خطورة الإصابات التي أسفر عنها الحادث.

فيما أكدت العديد من وسائل الإعلام الكندية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة.