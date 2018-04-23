  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

الصومال

الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

اللواء الراحل عمر سليمان

«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

شرين

غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"

مسن يتقدم للحصول على دكتوراه بالفيزياء في جامعة بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

حبس "ضحية الحوت الأزرق" في بني سويف

#

السيطرة على حريق داخل مدرسة ابتدائية في بني سويف

#

إنشاء معهد «المشروعات الصغيرة» في بني سويف

#

«كيس قمامة» يثير الذعر أمام جامعة النهضة ببني سويف

مسن

جامعة بنى سويف

اللغة الإنجليزية

دكتوراة.

الفزياء

كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بتوفير سبل المساعدة لمسن يدعى "حسن إسماعيل خليل" (63 عامًا) المتقدم لإجراء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء، وتوفير من يقود الباحث إلى مقر اللجنة بكلية الآداب.

وفوجئ رئيس جامعة بني سويف بمسن يتحرك من خلال كرسي متحرك داخل الجامعة وبالاستفسار منه تبين أنه أحد المتقدمين للاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات والقيام بحل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة علاوة على توفير بيئة عمل آمنة لها نتائج إيجابية على مستوى المنشآت والعاملين والطلاب.

واطلع رئيس الجامعة على آخر التطورات بكلية الآداب واستمع إلى التطلعات والاقتراحات التي تسعى الكلية إلى إنجازها في الفترة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مسن يتقدم للحصول على دكتوراه بالفيزياء في جامعة بني سويف
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» مقتل اثنين في حادث دهس بكندا
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا
» "فران" يسرق أعضاء بشرية من مواطنين بعد تخديرهم
» الأسطورة «بيليه» يفاجئ «صلاح» بهذا التعليق
» بالصور.. «أردوغان» يتنحى عن منصبه لصالح طفل
» تسمم 17 شخصًا بينهم برلماني سابق ونجله في أسوان
» إسقاط صاروخين باليستيين جنوبي السعودية
» عاطل بمزق جسد زوجته داخل عيادة بعد خروجه من السجن

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين