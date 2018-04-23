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"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

الرياضة

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

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"كلوب" يصدم "صلاح"

قام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بإجراء حوارا مطولا مع القناة الرابعة الإنجليزية، تحدث خلاله عن الكثير من الأشياء وبالطبع عن نجم الفريق محمد صلاح الجناح المصري.
وقال "كلوب" إن صلاح كان صغيرا عندما أتى لتشيلسي، وكانوا يمتلكون فريقا لا يصدق، لذلك الأمور كانت صعبة حتى أن كيفين دي بروين لم يلعب كثيرا، مضيفا أن "جميعنا نتفق أن جوزيه مورينيو مدرب رائع لذلك الأمور لا تسير هكذا دائما، وهنا عليك أن تتنحى جانبا وتبدأ في العمل من جديد وستتمكن من النجاح وهذا ما حدث مع محمد صلاح".
وأضاف المدير الفني لليفربول الإنجليزي "أن تكون أفضل لاعب في العام إنجاز رائع 100%، لكن أن تفعل ذلك في موسم يقدم فيه دي بروين وساني وحتى لاعبينا ساني وفيرمينو هذا الأداء، فهو إنجاز أكبر، هو لم يكن اختيارا سهلا لكن واضح للجميع".
وبشأن مشاركته في هذا الإنجاز أكد "كلوب" أنه "لا أحتاج لأي إشادة، وظيفتي أن أساعد اللاعبين ليصبحوا جيدين بقدر المستطاع، وهو ما أحاول أن أفعله لنفسي بأن أكون أفضل مدرب، وهذه وظيفتي مع اللاعبين أن أخلق لهم ظروفا تساعدهم ليتألقوا".
وتابع: "ليست وظيفتي أن أقول لهم أن يمرروا من هنا إلى هناك، لأنهم لاعبين جيدين كفاية ليمرروا من النقطة أ إلى النقطة ب، الأمر يكمن في كيفية انتقالهم للمرحلة التالية".
وأردف بالقول "عندما ينضم أي لاعب لنا تكون مسؤولية الأداء الذي يقدمه بنسبة 50% على عاتقي، لكن بشكل رئيسي الأمر يعود للمهارة التي يمتلكونها ومساعدة باقي اللاعبين لهم فهم من يجعلون بعضهم لاعبين أفضل.
وبشأن استمتاع محمد صلاح في الوقت الحالي بالدور الذي يلعبه كمسلم ومصري والأغاني التي يغنيها الجماهير له في هذا السياق، رد "كلوب" قائلا "إنه أمر رائع وهو ما نحتاجه في الوقت الحالي، رؤية هذا الشاب الرائع المليء بالمرح والسعادة والحب والصداقة في عالم نعاني فيه لفهم كل ما يحدث حولنا".
وأضاف "هو يفعل كل الأشياء التقليدية التي يفعلها المسلمون، يتوضأ قبل كل مباراة وهو ما يفعله ساديو ماني وإيمري تشان أيضا ولذلك نمكث دقيقتين إضافيتين في غرفة الملابس ولا تجد أحد يمتعض من ذلك والأمر أصبح طبيعيا في الفريق" مؤكدا "وهذا ما نحتاجه في عالم مثالي، أن نتفهم ونتعامل مع كل شيء غريب بالنسبة لنا".
وبشأن الشعور بالقلق من الإسلاموفوبيا أو رهاب الأجانب أو العنصرية، قال "كلوب" إن "هذا ليس المكان المناسب للحديث عن تلك الأشياء، نتحدث عن كرة القدم، ولكن من الواضح أن الجميع يعرف ذلك (يقصد بأنه ليس قلقا"، مضيفا "أعتقد أننا ينبغي علينا الحديث عن تلك الأمور في ظروف أخرى، عندما نتحدث في أمور أكثر جدية، لكننا الآن نتحدث عن كرة القدم".
وأكد المدير الفني لليفربول "بالطبع، نحن جميعا سفراء بشكل ما وأحيانا يناسبنا هذا الدور وفي بعض الأحيان لا، محمد صلاح سفير جيد لمصر وللعالم العربي بأكمله في الوقت الحالي وأنا أحب ذلك"، مشيرا إلى أنه "خيار جيد، لأن جميع اللاعبين في الدوري اختاروه كأفضل لاعب، أعرف أن دي بروين ربما محبط من هذا الأمر لأنه قدم موسما خياليا لكن هكذا تسير الأمور".
وكان صلاح قد توج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع ليفربول هذا الموسم.

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