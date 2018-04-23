» هذا ما قاله الأسطورة "بيليه" عن محمد صلاح

23 أبريل 2018 - 11:31 م

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، يوم الإثنين، المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بـ"البريمرليغ".



وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لبيليه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال بيليه "تهانينا إلى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد موسم رائع، وما زال هناك الكثير الذي تقدمه في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، من الرائع مشاهدتك".



وفاز صلاح مساء الأحد، بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.



وأصبح صلاح (25 عامًا) أول لاعب مصري يفوز بالجائزة، وكذلك ثاني عربي وإفريقي، بعد فوز الجزائري، رياض محرز، المحترف في ليستر سيتي، بها في موسم 2015-2016.

