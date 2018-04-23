جرحى جراء حادث دهس في تورنتو الكندية

23 أبريل 2018 - 11:34 م

أعلنت شرطة مدينة تورنتو الكندية، يوم الإثنين، دهس شاحنة لجمع من المارة في منطقة فينش، شرقي المدينة.



وذكرت الشرطة في بيان على موقع "تويتر"، أنّ "الحادث أدى إلى سقوط ما بين 8 و10 مصابين"، دون مزيد من التفاصيل.



وأضاف البيان، أنه تم "إلقاء القبض على سائق الشاحنة بعد دقائق من فراره بالشاحنة عقب وقوع الحادث".



وأشار أنه "من المبكر جدًا تأكيد عدد من تعرضوا للدهس أو الإصابات".

