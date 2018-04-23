السجن عاماً لشخصين أدينا بجريمة "الشتم بالعبودية"

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قضت محكمة موريتانية، يوم الإثنين، بالسجن ودفع غرامة مالية بحق شخصين أدانتهما بارتكاب جريمة "الشتم (السب) بالعبودية"، وتأجيل محاكمة ثالث متهم بـ"ممارسة الاستعباد"، في قضية منفصلة.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن المحكمة الجنائية المختصة بقضايا العبودية في نواكشوط، قضت في حكم ابتدائي، بسجن مواطنين اثنين لمدة عام، ودفع غرامة مالية لكل منهما قدرها 250 ألف أوقية (نحو 600 دولار)، بعد إدانتهما بتهمة "الشتم بالعبودية".
و"الشتم بالعبودية" فعل يعاقب عليه في موريتانيا بموجب المادة 19 من قانون البلاد.
كما أجلت المحكمة ذاتها، محاكمة شخص متهم باستعباد آخر، وذلك بعد طعن قدمه محاموه حول أن موكلهم لم يبلغ بقرار إحالته إلى المحكمة، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية لمراسل الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت محكمة نواذيبو، غربي البلاد، أحكاما بسجن ثلاثة أشخاص من 10 إلى 20 عاما، بعد إدانتهم بممارسة العبودية.
وأنشأت موريتانيا في العام 2015 ثلاثة محاكم مختصة بالنظر في قضايا العبودية.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد، بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع، سواء الأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة.
لكن حقوقيون يقولون إن حالات عديدة من العبودية لا تزال قائمة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا. -

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