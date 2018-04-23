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أوغلو: لا يمكن تحميل الدين وزر التطرف والراديكالية

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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يمكن تحميل الدين والمجتمع وزر التطرف والراديكالية، اللذين يعدان تحديًا مشتركًا للمجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بعنوان "الشباب والسلم والأمن".
ولفت جاويش أوغلو، إلى أن أحد أهم أسباب تصاعد التطرف في أوروبا الغربية هي الخطابات التي يستخدمها بعض السياسيين.
وأضاف أن تلك الخطابات تقسم الشعوب على أسس دينية وعرقية، واصفًا ذلك بـ"اللعبة الخطيرة جدًا". داعيًا السياسيين الغربيين بالتوقف عن إصدارها.
وحذّر الوزير التركي من تعرض الشباب، في جميع أنحاء العالم، للاستهداف من قبل التطرف والراديكالية والتنظمات الإرهابية.
وأضاف أن "داعش، والقاعدة، وبي كا كا، وي ب ك، وفتح الله غولن" هي تنظيمات إرهابية تستغل وتستخدم النساء والأطفال والشباب. مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهتها.
كما شدد جاويش أوغلو على أهمية تفعيل دور الشباب في تحقيق السلم والأمن الدوليين. داعيًا الشباب لاستلام زمام المبادرة في هذا المجال. 

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