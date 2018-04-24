» بالفيويد.. كنز ثمين عثرت عليه روسيا في سوريا

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أمريكا تحمل روسيا مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا

صرح الإعلامي أحمد المسلماني، بأن الأسرار العلمية للطائرات والصواريخ من أخطر الأسرار، لافتًا إلى أن الصين عندما سقطت بها طائرة تجسس أمريكية، رفضت تسليمها لأمريكا إلا بعد تفكيكها، ومعرفة كل الأسرار الخاصة بها. 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن روسيا تتحدث بأن هناك صاروخان توماهوك سقطا بسوريا ولم ينفجرا، فقامت روسيا بنقل هذه الصواريخ التي وصفتها بالكنز الثمين، لافتَا إلى أن صواريخ التوماهوك هي فخر الصناعات الأمريكية.
وأشار "المسلماني" إلى أن روسيا ستقوم بدراسة هذه المنظومة تمهيدًا لتقليدية أو إسقاطها فيما بعد، معقبًا:" إنه صيد ثمين لم تحلم به سوريا".


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