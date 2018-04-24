خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

24 أبريل 2018 - 12:34 ص

كشف الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، عن أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي، مشددًا على أن موضوع عطش القاهرة أمر غير حقيقي ولن يحدث على الإطلاق.



وأوضح "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العاصمة"، مساء الإثنين، أن نصيب الفرد من المياة انخفض لـ 500-600 متر مكعب بعد أن كان 1000 متر مكعب سنويًا، موضحًا أن نسبة العجز في نصيب الفرد من المياة وصل لـ 40%.

