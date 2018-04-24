  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:36 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

انقطاع المياه

خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

صلاح وكلوب

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

صلاح

تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

"طايع" يكشف:

هذه حقيقة منع مكبرات الصوت في رمضان

الحياة السياسية

جابر طايع
جابر طايع

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"رفع الأذان" ينذر بثورة دينية في غانا

#

الأزهر يُثنى على «منع مكبرات الصوت فى رمضان»

#

الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تشديد قانون "إسكات الأذان"

#

غضب شعبي بسبب استخدام استاد طنطا«مسرح أفراح »

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لم يصدر قرار بمنع مكبرات الصوت في رمضان بتاتًا، وأنه لم يصرح بهذا مطلقًا. 
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية أجراها بفضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أننا لابد وأن نخرج من رمضان ونحن مغفور لنا، متابعًا: من الذي قال بمنع مكبرات الصوت، ومنع الآذان، ولا يوجد عاقل ولا مسلم ولا مسيحي ولا بوذي يمنع الآذان. 
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الصلاة للمصلين، والآذان وإقامة الصلاة لا يمكن إلا أن تكون من خلال مكبر الصوت، أما الصلاة فإذا كان هناك مصلين خارج المسجد هناك إلزام وضرورة على من إسماعهم، أما أبعد من ذلك فلابد من نقطة نظام". والمتضرر عليه أن يذهب لإمام المسجد، أو إدارة المساجد يذهب ويتوجه بشكواه لمديرية الأوقاف. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» حقيقة حقن البطيخ بمادة تسبب السرطان
» «صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان
» الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات
» بالفيويد.. كنز ثمين عثرت عليه روسيا في سوريا
» هذا ما قاله الأسطورة "بيليه" عن محمد صلاح
» الحرب حرمت 2.8 مليون طفل سوري من التعليم
» رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين