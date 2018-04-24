» مفاجأة مذهلة من السعودية لـ"أبو مكة"

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أعلنت السعودية عن اعتزامها إهداء نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة؛ تقديرًا لتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي في مكة، فهد الروقي، أن "هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، حسب رغبة اللاعب، وموقف النظام؛ فإذا أجاز تملك أرض للاعب فسوف تكون في منطقة مكة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه".
وأضاف "الروقي"، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، أن الأسباب التي دعته لإعلان هذا الإهداء هو "دعم شباب القدوة أمثال الكابتن محمد صلاح تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستباع، ويتم تسليمه مبلغها".
وأشار "الروقي" إلى أن "هذه الهدية ما هي إلا اعتزاز بالنجم المصري المعروف بـ(أبومكة)، وبأخلاقه الكريمة، وقيمه الرفيعة، فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمحة في بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، وجميع أهالي مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة في العالم الإسلامي".

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