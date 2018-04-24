سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

24 أبريل 2018 - 05:22 ص

عبرت الإعلامية منى الشاذلي عن صدمتها من رؤية "نصر" شقيق اللاعب المصري محمد صلاح داخل الاستوديو الخاص بها .



وقالت "منى" أثناء تقديمها لبرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" :"فيه معانا حد في الجمهور بس متتخدعوش .. أنا في الأول افتكرته محمد صلاح شخصيا لو بصيتوا هتلاقوه هو محمد صلاح لكنه أخوه ".



وعلق "نصر" - شقيق صلاح - قائلًا: "أنا في الكورة مش أوي زي أخويا " .. فسلمته "منى الشاذلي" جائزة أفضل رياضي ليسلمها لشقيقه.



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