» شاهد .. لحظة طرد شخص من طائرة لتوجيهه إهانات "عنصرية"

24 أبريل 2018 - 06:18 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لطرد رجل من على متن طائرة أمريكية وذلك بعد قيامه بتوجيه إهانات عنصرية لبعض الركاب فضلا عن تعامله بشكل غير لائق مع طاقم الضيافة .





وبدا رجال الشرطة في المقطع وهم يحاولون التعامل مع الراكب العنيف، جاكوب غارسيا، بالصدمات الكهربائية والدفع العنيف. وكان الراكب متحدياً، وقال لأحد رجال الشرطة: "اصعقني، وسترى ما الذي سيحدث". وبالفعل لم يتأثر الراكب المشاغب، الذي بدا في في أواخر العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، بالصعق، وواصل مقاومته لرجال الشرطة.

ووقعت الحادثة على متن رحلة الخطوط الجوية الأميركية "إيرلانيز" رقم AA2246، والتي كانت متجهة من ميامي إلى دالاس، الاثنين، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسجل المقطع العنيف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي راكب آخر اسمه، جابري إينيس، وقال إن الراكب المثير للشغب وجّه تعليقات عنصرية لرجل وامرأة من الركاب، واللذين طلبا من الطاقم نقلهما إلى مقاعد أخرى بعيداً عنه.

وذكر إينيس أن غارسيا لم يتوقف عن المضايقات العنصرية بصوت مرتفع حتى بعد نقل الزوجين إلى مقاعد أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من الركاب طلبوا إبعاد غارسيا من الطائرة قبل إقلاعها، خشية حدوث مشكلات أخرى أثناء الرحلة.

واستغرقت عملية السيطرة على الراكب وإنزاله من الطائرة حوالي 15 دقيقة، واضطر الركاب جميعاً إلى إخلاء الطائرة مؤقتاً، وعندما عادوا إليها بعد التخلص من مصدر المتاعب، أطلقوا صيحات الفرح.

وعقب إنزال الراكب العنصري من الطائرة بالقوة في مطار ميامي الدولي، جرى اعتقاله للتحقيق معه حول المخالفات التي ارتكبها على متن الطائرة.