قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

أحمد عادل شعبان
قال جوردان هندرسون - قائد فريق ليفربول - إنه لم يصوت لزميله المصري محمد صلاح ، وإنما أعطى صوته للمنافس كيفين دي بروين .
وفاز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي بعد منافسة شرسة مع "دي بروين" و "هاري كين".
وعلق "هندرسون" : "لم أصوت لصلاح لأن قوانين الجائزة تمنع زملاء اللاعب في الفريق من التصويت له ، وبالتالي اضطررت للتصويت لدي بروين ".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا لفوز صلاح .. إنه يستحق الجائزة لأنه يقدم موسمًا رائعًا .. الرجل أرقامه تتحدث عنه وكذلك الأداء الذي يقدمه مع ليفربول".
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