  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:21 ص
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أسعار الدولار

دي بروين

مدرب بلجيكا يهاجم صلاح: ليس الأحق بالجائزة

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

الإبراشي

متصل يشتم 7 من أعضاء مجلس النواب .. هكذا ردوا عليه

منى الشاذلي

سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

انقطاع المياه

خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

صلاح وكلوب

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

صلاح

تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"

هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم

الرياضة

صلاح وميسي و رونالدو
صلاح وميسي و رونالدو

متابعات

أخبار متعلقة
#

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

#

بي بي سي: 6 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم

#

«محمد صلاح» يتفوق على البرتغالي «رونالدو»

#

سر امتناع جوارديولا عن الصعود مع لاعبيه على سلم التكريم؟

ميسي

صلاح

سلطت قناة "فوت شامبيون" الإنجليزية الضوء على أفضل اللاعبين المتوقع مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم المقرر إقامته في روسيا بعد أسابيع .

وعرضت القناة، في الفيديو ، عددا من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، لعل أبرزهم اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب حاليا في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي. وتضمنت هذه القائمة لاعب ريال مدريد الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

كما عرضت القناة لاعبين آخرين من الصف الأول، على غرار لويس سواريز، والبلجيكي إدين هازارد، والسنغالي ساديو ماني، والسعودي محمد السهلاوي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي
» الزمالك يسدد أقساط "ريكاردو"
» بوش الأب يدخل المستشفى بعدوي في الدم
» حالة الطقس اليوم
» اكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا
» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء
» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم
» هيتسفيلد: بايرن ميونيخ سيفوز على الريال لهذه الأسباب
» إيطاليا تنقذ رضيعًا بريطانيا من الإعدام بمنحه جنسيتها
» ترامب يتخذ قرارًا غريبًا بناء على نصيحة سلفستر ستالون .. فما هو؟
» مفتي الجزائر: السلفيون أدخلوا إلى بلادنا الفساد الفكري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين