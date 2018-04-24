» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء

24 أبريل 2018 - 08:19 ص

كشفت وسائل إعلام صينية عن اندلاع حريق ضخم في صالة لغناء الكاراوكي بجنوب الصين مما أسفر عن مصرع 18 وإصابة 5 آخرين في حادث يُعتقد أنه مُدبر.



واندلع الجريق بعد منتصف الليل فى مبنى مؤلف من ثلاث طبقات فى مدينة تشينجيوان فى مقاطعة جواندونج وتم اخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى، وفق الشرطة.

وكشفت ادارة الأمن العام فى تشينغيوان على حسابها فى موقع ويبو ان التحقيق الأولى يشير إلى أن الحريق "مفتعل".

واشارت الى ان "سلطات الأمن العام تتوسع فى تحقيقاتها".

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت إنه حصل فى صالة لغناء الكاراوكى.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا فى الصين حين يتم انتهاك اجراءات السلامة العامة بشكل واسع اضافة الى التهاون فى تطبيق القوانين