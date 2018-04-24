تعرف على أسعار الدولار

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 أبريل في البنوك.

سجل فى بنك مصر 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.66 جنيه للبيع، 17.66 جنيه للشراء، البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفي بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس سجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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