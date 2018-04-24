بالفيديو.. اتهام خطير يلاحق منظمة اليونسكو

24 أبريل 2018 - 10:08 ص

اتهم الإعلامي نشأت الديهي، ماري ريسا رئيسة لجنة التحكيم منظمة اليونسكو التي منحت المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان جائزة حرية الصحافة، بأنها متهربة من الضرائب وتدعم تاجر مخدرات في الفلبين.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن منح شوكان جائزة حرية الصحافة وهو مقيد نتيجة أعمال إرهابية يمثل حالة صارخة من المقايضة السياسية.

وأشار إلى أن الهدف من منح شوكان الجائزة هو إحراج الدولة المصرية، وتشويه صورة مصر.

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