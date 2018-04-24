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في الصيف..

12 سرا للمحافظة على جمال شعرك

صحة وتغذية

شعر صحي
شعر صحي

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تعتبر المحافظة علي الشعر لامع وصحي في فصل الصيف مهمة صعبة، إلا أن هناك بعض الأسرار التي لو اتعبتها ستستطيع المحافظة علي شعرك كما تريد بسهولة.

غذي شعرك الضغيف بواسطة استخدام السيليكون

ان الشعر الضعيف، الجاف والخالي من الحيوية بطبيعته، لا يحب مكيفات الهواء بتاتًا. حيث يؤدي تكييف الهواء الى ابقاء الشعر متعبًا وعديم الشكل. ينصح بتغذية الشعر عن طريق استخدام قطرات او رذاذ السيليكون قبل تشغيل المكيف الهوائي، حيث يمنح السيليكون مرونة وتألقا للشعر كما انه يقوم بحماية الشعر من المكيفات الهوائية.

تناولي الحبوب والمكسرات

الحبوب، المكسرات، اوميجا 3، البروتينات، السمك، الاوراق الخضراء، الفاصوليا، والخضروات الأخرى هي جيدة جدا للشعر، فهي تقوم بتعزيز الياف الشعر وتمنحه مظهرًا صحيًا وجميلًا.

وبالمقابل فان الحميات الغذائية السريعة تسبب ضررا هائلا للشعر، كذلك فقد يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم مثل الزنك والبيوتين أو البروتينات، الى تكسر وسقوط الشعر.

الحفاظ على الشعر ولمعانه بواسطة استخدام الماء الدافئ

يقوم الماء الساخن بتنظيف فروة الرأس من الدهون المتراكمة عليها وتنظيفهان ولكن في الوقت نفسه تمنح هذه الدهون اللمعان والبريق للشعر. ولذلك فان الحل الاوسط هنا هو استخدام الماء الدافئ. اغسلي شعرك بالماء الدافئ بدلا من الماء الساخن واثناء ذلك قومي بتدليك فروة رأسك بلطف.

قومي بإصلاح أطراف الشعر المتقصفة عن طريق تناول البروتين

تسريحات شعر، صبغ الشعر، تفتيح لون الشعر،التعرض لأشعة الشمس، تمويج الشعر، تمليس الشعر، قد تؤدي جميعها الى تضرر الشعر وتسبب بتقصف اطراف الشعر، للحفاظ على اطراف الشعر ومنع تقصفها، ينصح باستخدام  مستحضرات الشعر التي تحتوي على البروتينات، فهي تخترق الى اعماق الشعر وتمنع تقصفه، اما اطراف الشعر المتقصفة مسبقا فينصح قصها بالمقص.

لا تعالجي قشرة الرأس بواسطة الزي

بما ان سبب نشوء القشرة هو في الواقع البشرة الدهنية وليس بسبب البشرة الجافة، فان دهن الزيت على فروة الرأس سيؤدي فقط الى تفاقم ظهور القشرة، لذلك استخدمي الشامبو المخصص للعناية بقشرة الرأس، واذا كانت قشرة الرأس شديدة فبإمكانك التوجه للطبيب من اجل الحصول على وصفة طبية لشامبو طبي.

قومي بخفض درجة حرارة مجفف الشعر

عند ذهابنا لشراء مجفف الشعر، فاننا دائما ما نرغب بشراء مجفف الشعر الأكثر قوة وطاقة من اجل تجفيف الشعر بسرعة. ولكن في الواقع فانه كلما كانت قوة مجفف الشعر أكبر، فان الشعر يتضرر بقوة وسرعة أكبر. مجفف الشعر ذا قوة منخفضة جدا قد يضيع لك بضع دقائق ثمينة في الصباح ولكنه سيقلل من حدة ضرر شعرك.

كيفية الحفاظ على الشعر؟ تجنبي تسريحات الشعر التي يمكن أن تضر به

قد تسبب تسريحة ذيل الحصان المشدودة والضفائر بتكسر الشعر وحتى سحبه من فروة الرأس، الشعر الرطب هو أكثر هشاشة من الشعر الجاف ولذلك يستحسن تجنب مشط الشعر الرطب وربطه بواسطة الاربطة المطاطية.

استخدمي صبغة الشعر الخالية من الامونيا ولا تصبغيه بالوان متطرفة

ينصح بصبغ الشعر بواسطة صبغات شعر معتدلة تحتوي على اقل ما يمكن من المواد الكيميائية حتى لا تتسبب بتلفه. كلما تقدمنا في السن ومع ظهور الشعر الأبيض، فان صبغ الشعر يصبح من الأنشطة الاكثر شيوعا مما يزيد من تلف الشعر. ينصح باستخدام الصبغة التي ستحافظ على صحة الشعر وصحتنا عندما نشم رائحة ابخرة هذه المواد. اذا كنت تصبغين شعرك، فعليك استخدام الشامبو المخصص للشعر المصبوغ.

كلما قمت بتغيير لون شعرك فانك تلحقين به الضرر، لذلك ينصح بعدم تغيير لون الشعر باوقات متقاربة، يوصي اطباء الجلد بصبغ الشعر بألوان مماثلة للون الشعر الطبيعي وليس ضدها تماما.

استخدمي ملطف الشعر لمنع الكهرباء الساكنة

ان الكهرباء الساكنة قريبة من الرطوبة. فمثلما هنالك مستحضرات للشعر المعدة لخفض حجم الشعر في أعقاب زيادة الرطوبة في فصل الصيف، فانه يوجد مستحضرات للشعر المعدة للحفاظ عليه من الامتداد على الجوانب بسبب الكهرباء الساكنة.

للحفاظ على الشعر المجعد لا تمشطيه  بالفرشاة

يميل الشعر المجعد الى التكسر، ولذلك ينصح بعدم تمشيطه بواسطة الفرشاة. استخدمي المشط البلاستيكي من اجل ترتيب الشعر المجعد. واذا رغبت دائما بان يكون شعرك املسا، بامكانك تمليسه بواسطة مملس الشعر، ولكن لا تبالغي في استخدامه لان الاستخدام المفرط بمملس الشعر قد يسبب ضررا جسيما في الشعر وحتى انه قد يغير من لونه.

حافظي على شعرك من اشعة الشمس

قبل كل خروج من البيت في كل فصول السنة، ينصح باستخدام مستحضرات الشعر التي تحتوي على مستوى عال من عامل الحماية الشمسية SPF .

بللي شعرك قبل الدخول إلى حوض السباحة أو البحر

يمتص الشعر المبلل كمية اقل من المواد الكيميائية والاملاح مقارنة بالشعر الجاف. ولذلك قبل الدخول الى المياه في البحر او في حوض السباحة ينصح بترطيب الشعر ومن ثم الدخول او يمكن استخدام قبعة البحر.


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