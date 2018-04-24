رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

24 أبريل 2018 - 10:17 ص

علق الكاتب الصحفي أيمن الصياد على مشهد دموع نجم النادي الأهلي وكابتن الفريق الأول، حسام غالي، أثناء مؤتمر إعلان اعتزاله بالأمس، قائلًا: "لحظة صدق".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مصطحبًا معها صورًا لـ"غالي" وهو يبكي"، قائلًا: "لست من متابعي كرة القدم، وليس لدى ما يكفي من المعلومات لكني ببساطة أحترم هذه الدموع، ولحظة الصدق".

واختتم تدوينته بقوله: "أحترم عبارة غالي التي قالها وهى عايز ارتاح".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "الصياد" حيث قال، محمد كمال مداعبًا: "شكل حضرتك كمان عاوز ترتاح"

يذكر أن حسام غالي، قد أعلن بالأمس قرار اعتزاله، والذي حدد لة الشهر المقبل، في مؤتمر عقد بالأمس وحضره المدير الفني حسام غالي ومعه سيد عبد الحفيظ والكابتن عبد العزيز عبد الشافي في حضور مندوب من الشركة الراعية التي ستشرف علي مباراة اعتزاله والتي ستقام في 11 مايو المقبل أمام فريق أيكس أمستردام الهولندي، بملعب هزاع بن زايد.